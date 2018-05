Giuliani forsøker å moderere uttalelser

NTB utenriks

Giuliani, som er Trumps juridiske rådgiver, sendte fredag ut en uttalelse der han igjen understreker at han er helt sikker på at de 130.000 dollarene som Trumps advokat Michael Cohen betalte til pornostjernen Stormy Daniels, ikke var brudd på reglene for valgkampfinansiering.

Det strides imidlertid juridiske eksperter om.

Cohen betalte pengene til Daniels for å få henne til å holde tyst om et angivelig seksuelt forhold hun skal ha hatt til Trump i 2006.

Giuliani understreker i fredagens uttalelse også at utbetalingen til Daniels i oktober 2016 ikke ble gjort på grunn av at Trump sto midt i en valgkamp, men «for å beskytte presidentens familie mot falske beskyldninger».

Tidligere denne uken vakte det oppsikt da Giuliani kom med følgende uttalelse: «Se for dere om dette hadde kommet ut 15. oktober 2016, midt i den siste debatten med Hillary Clinton».

Giuliani sier fredag at hans uttalelse om timing helt og holdent var hans «egen forståelse av saken». Han utdyper imidlertid ikke hva han mener med det.

Det var Giuliani som onsdag denne uken også opplyste at Trump hadde betalt tilbake de 130.000 dollarene til Cohen etter at han hadde betalt Stormy Daniels.

(©NTB)