Blandet resultat i lokalvalget i England

Ifølge BBC har både Labour og Det konservative partiet mistet kontroll over viktige kommuner. Og mens toryene beholdt makten i Wandsworth og Swindon, greide Labour å ta tilbake makten i Plymouth.

I alt 4.371 plasser sto på spill i de 150 engelske kommunene der det ble holdt valg torsdag.

Toryene vant flere steder plasser fra Det britiske uavhengighetspartiet UKIP, som gjorde et svært dårlig valg.

Liberaldemokratene kan på sin side notere framgang, blant annet gjenvant partiet kontrollen over Richmond i London fra de konservative.

Fredag morgen var om lag halvparten av stemmene telt. De endelige resultatene er først klare fredag ettermiddag, skriver britiskpolitikk.no.

Lokalvalget er den første store politiske testen for statsminister Theresa May etter at hennes konservative parti mistet sitt parlamentariske flertall i valget i juni.

Siden har May slitt i motbakke, både på grunn av krass kritikk mot regjeringens brexit-strategi og fordi hun har mistet flere ministre. Den siste av dem, innenriksminister Amber Rudd, trakk seg så sent som i helgen etter å ha blitt kritisert for å ha villedet Parlamentet.

