Verdens ti mest forurensede byer ligger alle i India

I Kanpur, som ligger ved Yamuna, en sideelv av Ganges nord i India, er det målt 173 mikrogram med såkalte PM 2,5-mikropartikler per kubikkmeter, mens WHOs har satt faregrensen til 10 mikrogram.

New Delhi, som en gang toppet lista over verdens mest forurensede byer, har nå falt til sjetteplass. Det skyldes imidlertid ikke at lufta er blitt bedre i den indiske hovedstaden, men at forurensningen har økt i andre indiske byer.

Uhyggelig

– Dette er en uhyggelig påminnelse om at luftforurensing har blitt en nasjonalt folkehelsekrise, noe som krever handling, sier Anumita Roy Chowdhury, som leder Centre for Science and Environment i New Delhi.

Ifølge WHO puster nå ni av ti mennesker i verden inn helseskadelig luft, noe som resulterer i rundt 7 millioner dødsfall årlig. Ørsmå partikler fester seg i folks lunger og forårsaker slag, hjertesykdom, lungekreft, kronisk lungebetennelse og luftveisinfeksjoner.

Innbyggerne i en rekke indiske byer, først og fremst nord i landet, puster daglig inn luft som er sterkt forurenset av bileksos, støv fra byggeplasser, røyk fra kullfyrte ovner og søppel som folk brenner for å holde varmen.

Syke barn

Enkelte undersøkelser viser at hvert tredje barn i millionbyen New Delhi har svekket lungekapasitet og luftveissykdommer som astma.

Byens myndigheter har forsøkt å gjøre noe med problemet og forbyr blant annet lastebiler å kjøre i bygatene, krever at folk bytter ut gamle og forurensende biler med nyere og mer miljøvennlige og har også gjennomført forsøk med datokjøring.

Tiltakene har imidlertid ikke gjort lufta nevneverdig renere, ettersom de andre store kildene til forurensning får fortsette som før.

