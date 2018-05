Tidligere VW-sjef siktet i USA

NTB utenriks

Winterkorn anklages for å ha vært del av en konspirasjon for å bryte USAs miljølovgivning, heter det i siktelsen.

Winterkorn trakk seg som konsernsjef i september 2015, kort tid etter at amerikanske myndigheter hadde avslørt at VW hadde jukset med utslippsdata fra sine dieselbiler for å framstille dem som mer miljøvennlige enn de var.

VW har tidligere gått med på å betale 15 milliarder dollar i et forlik med amerikanske myndigheter og eierne av om lag 500.000 biler.

Selskapet er i tillegg saksøkt for milliarder av kroner i USA og flere andre land.

