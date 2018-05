Skotsk kommisjon skal granske Lockerbie-dom

NTB utenriks

Alle de 259 om bord i flyet ble drept i terroraksjonen, og i tillegg mistet elleve personer på bakken livet da restene av flyet falt ned over den skotske småbyen Lockerbie.

Etter tre års etterforskning ble to libyske statsborgere etterlyst, mistenkt for å ha plassert bomben på flyet, og i 1999 ble de utlevert av Libyas daværende leder Muammar Gaddafi.

Abdelbaset Ali Mohmed al-Megrahi ble funnet skyldig og dømt til livsvarig fengsel, mens den andre tiltalte ble frifunnet.

Ble løslatt

Megrahi ble rammet av uhelbredelig kreft og løslatt i 2009, og han reiste deretter hjem til Libya. Han døde i mai 2012.

Megrahi hevdet i alle år å være uskyldig, og libyerens familie har nå bedt den skotske Gjenopptakelseskommisjonen (SCCRC) om å foreta en full gjennomgang av bevismaterialet i saken.

SCCRC har besluttet å etterkomme anmodningen, noe Megrahis familie gleder seg over.

– Ryktet til det skotske rettsvesenet er svekket både hjemme og internasjonalt som følge av den tvil som er reist om dommen mot Megrahi, heter det i en kunngjøring fra familiens advokat Aaner Anwar.

To nye mistenkte

Skotsk politi opplyste for tre år siden at de hadde identifisert to nye mistenkte i saken, blant dem Gaddafis tidligere etterretningssjef Abdullah al-Senussi, samt en annen libyer ved navn Abu Ejaila.

Senussi soner angivelig en dom for drap på demonstranter i Libya, mens det er uklart hvor Ejaila befinner seg.

Libya har vært preget av kaos og anarki siden opprørere med luftstøtte fra Norge og andre NATO-land styrtet Gaddafi-regimet i 2011, og en rekke militsgrupper har siden kjempet om makten i landet.

(©NTB)