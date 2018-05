Rajoy: ETA slipper ikke unna straffeforfølgelse

NTB utenriks

ETA kunngjorde torsdag formelt at organisasjonen nå blir oppløst, og at det er slutt på all dens politiske aktivitet.

–Uansett hva ETA gjør, er det ikke rom for straffefrihet for deres kriminelle handlinger. ETA kan kunngjøre at de forsvinner, men det kriminelle de har gjort, forsvinner ikke, og det gjør heller ikke arbeidet med å rettsforfølge og straffe dem, sa Rajoy dagen etter at gruppa først varslet at den nedlegges.

– Vi skylder dem ingenting, og vi har ingenting å takke dem for, legger han til.

Over 800 drept

ETA ble dannet i 1959 under diktaturet til Francisco Franco for å kjempe for baskisk løsrivelse fra Spania. Minst 829 mennesker ble drept av organisasjonen, som ble betraktet som en terrorbevegelse både av Spania og EU.

Bevegelsen er svekket de siste årene etter at flere av dens ledere ble pågrepet. I 2011 kunngjorde den våpenhvile og begynte å levere fra seg noen av våpnene sine.

Bitre

Mange av de pårørende til ofrene for ETA er bitre og krever at ETA ikke bare beklager overfor sivile ofre, men også fordømmer sin fortid og gir mer opplysninger om rundt 350 kriminelle handlinger som aldri er oppklart.

En delvis unnskylding i forrige måned der gruppa ba sivile om unnskyldning, men ikke dem de betraktet som legitime mål, slik som politiet, gjorde lite for å dempe kritikken.

Men det var også ofre for de spanske myndighetenes kamp mot separatistene. Mange ble drept av ytre høyre-grupper og dødsskvadroner støttet av de spanske militære, og gjennom årene kom det inn over 4.000 anmeldelser av tortur i politiet.

