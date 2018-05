Mnuchin: Henrykt over å være på plass i Beijing

NTB utenriks

Utover dette hadde ministeren, som skal være i Kina fram til fredag, ingen kommentarer til pressen. Det melder nyhetsbyrået Reuters.

– Vårt fantastiske finansteam er på plass i Kina for å forsøke å forhandle fram et likt utgangspunkt for begge parter når det kommer til handel. Jeg ser fram til å møte president Xi i nærmeste fremtid. Vi vil alltid ha et godt (storartet) forhold! skriver president Donald Trump skriver på Twitter.

Spenningen mellom de to landene har vært høy etter at USA kunngjorde sine planer om å innføre toll på 60 milliarder dollar på et bredt spekter av kinesiske varer. Kina har varslet at de vil svare med samme mynt.

(©NTB)