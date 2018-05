Malaysias opposisjonsleder etterforskes for falske nyheter

NTB utenriks

Nyheten kommer bare dager før det som ventes å bli et jevnt valg i Malaysia, der den 92-årige tidligere statsministeren ses på som den største utfordreren til sittende statsminister Najib Razak.

I det valgkampen ble sparket i gang i helgen, hevdet Mahathir at noen hadde forsøkt å sabotere et fly han hadde chartret for å hindre ham i å dra til øya Langkawi, der han formelt skulle registrere seg som kandidat i valget. Han kom seg til slutt til Mahatir med et annet fly.

Både luftfartstilsynet og charterselskapet har i ettertid avvist anklagene om sabotasje, og sagt at det var et teknisk problem med flyet.

Ifølge politiet i Kuala Lumpur er Mahathir nå anmeldt for å spre «falske nyheter» etter sabotasjepåstanden. Lokale medier skriver at det er en gruppe som støtter Najibs parti som har anmeldt Mahathir.

– Vi har innledet etterforskning mot Mahathir i tråd med loven mot falske nyheter. Vi kommer til å gjennomføre en normal etterforskningsprosess, sier politisjef Mazlan Lazim i Kuala Lumpur.

En ny kontroversiell lov i Malaysia gjør det forbudt å spre falske nyheter. Kritikerne mener loven er et forsøk på å bringe Najib-kritikere til taushet før valget. Ifølge loven kan det å spre «delvis eller helt falske nyheter» straffes med opptil seks års fengsel eller bøter.

Tidligere denne uka ble en dansk mann dømt til en ukes fengsel for å spre falske nyheter i Malaysia. Det var den første dommen etter at den nye loven ble innført.

(©NTB)