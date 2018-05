Labour håper å gi toryene enda en nesestyver i lokalvalget

NTB utenriks

Over 150 nye kommunestyrer skal velges under torsdagens valg. Det er det første valget i Storbritannia etter at Det konservative partiet mistet sitt parlamentariske flertall i valget i juni.

Siden har statsminister Theresa May slitt i motbakke, både på grunn av krass kritikk mot regjeringens brexit-strategi og fordi hun har mistet flere ministre. Den siste av dem, innenriksminister Amber Rudd, trakk seg så sent som i helgen etter å ha blitt kritisert for å ha villedet Parlamentet.

For Labour er lokalvalget en mulighet til å kapre tradisjonelle konservative bastioner som Wandsworth sør i London, der Labour-medlemmer har brukt april måned til å gå fra dør til dør for å kapre velgere.

– Den store oppmerksomheten vil være rettet mot London, og toryene kommer til å gjøre det dårlig, sier Robert Hayward, en meningsmålingsekspert som selv tilhører de konservative.

En annen konservativ politiker, Paul Scully, frykter også utfallet.

– Det kommer til å bli virkelig tøft. Vi forsøker å holde på det vi har, sier han til nyhetsbyrået AFP.

Men John Curtice, professor i statsvitenskap ved Strathclyde University, tror Mays parti vil vinne fram utenfor de store byene. Han er en av flere analytikere som mener lokalvalget vil sementere splittelsen mellom by og land, og mellom de EU-kritiske og EU-vennlige.

