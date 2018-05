Kona til avdød kinesisk fredsprisvinner sier hun vil dø hjemme i protest

NTB utenriks

Liu Xia (57) har vært under streng politiovervåking siden mannen hennes ble tildelt fredsprisen for sitt arbeid for demokrati i 2010.

Tildelingen provoserte kinesiske myndigheter kraftig, og førte til en kaldfront mot Norge, både politisk og økonomisk.

– Det er lettere å dø enn å leve. Ingenting er lettere for meg enn å bruke døden som trass, har Liu nylig sagt til en venn i Tyskland, ifølge den USA-baserte nettsiden China Change.

Liao Yiwu, en kinesisk forfatter som lever i eksil i Berlin, sier i et brev som er publisert på nettsiden, at han ble sjokkert over å høre hvor fortvilet Liu er. Han skriver også at han har bedt henne «vente».

Med tillatelse fra Liu har han også offentliggjort et lydopptak fra en tidligere telefonsamtale, der Liu sier at hun er klar til å dø.

– Hvis jeg er død, så vil alt være over, sier hun.

Ifølge flere av Lius venner tar hun antidepressive medisiner, og hun har både hatt hjerteproblemer og besvimelsesanfall. Både USA og EU har bedt Kina om å løslate Liu og la henne dra til utlandet.

Liu Xiaobo var en av lederne for studentene som protesterte på Den himmelske freds plass i 1989. Han ble pågrepet i 2008 etter å ha skrevet Charter 08, der han og flere andre tok til orde for demokratiske reformer.

Han døde av kreft i kinesisk fangenskap i juli i fjor etter å ha fått avslag på en søknad om å få behandling i utlandet.

