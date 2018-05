Iran vil verken reforhandle eller ha tillegg til atomavtalen

NTB utenriks

Utenriksminister Mohammad Javad Zarif kom med uttalelsen i en video på nettet torsdag, ni dager før USAs president Donald Trump har gitt seg selv frist til å ta en beslutning om USA skal skrote avtalen.

Videoen ble også lagt ut på Twitter, der Trump er en særdeles aktiv bruker, tilsynelatende for at budskapet skal få et større publikum. Zarif har tidligere forsvart avtalen i intervjuer med flere amerikanske medier.

Ifølge flere kilder er Trump klar til å sette en strek over avtalen som ble framforhandlet av USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU i 2015.

Frankrikes president Emmanuel Macron har forsøkt å overtale Trump til å styrke avtalen med flere tillegg, blant annet ett som omfatter Irans rakettprogram, i stedet for å si den opp.

Men nå sier Zarif at Iran ikke vil godta noen tilleggsavtaler.

Også en av rådgiverne til Irans øverste leder ayatolla Ali Khamenei fastslo torsdag at Iran kommer til å trekke seg fra avtalen hvis USA gjøre det.

Uttalelsen fra Ali Akbar Velayati ble publisert på nettsiden til den iranske statskanalen.

I et intervju med CNN kommer Irans ambassadør i Storbritannia med det samme budskapet.

– Når USA har trukket seg fra avtalen, betyr det at det ikke finnes noen avtale lenger, sier ambassadør Hamid Baeidinejad i et intervju med CNN.

Atomavtalen gir internasjonalt innsyn i det iranske atomprogrammet, og i bytte mot dette skal de økonomiske sanksjonene mot Iran oppheves.

