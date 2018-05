Enda en britisk-iransk person pågrepet i Iran 

NTB utenriks

Mahan Abedin er journalist og sikkerhetsanalytiker. Onsdag meldte nettsiden Iran Wire at han nylig ble pågrepet i Iran, ifølge The Telegraph.

En talsmann for britisk UD opplyste torsdag at britiske myndigheter har bedt iranske myndigheter om en rask tilbakemelding om saken.

Abedin er den andre personen med britisk-iransk statsborgerskap som er pågrepet i Iran på mindre enn en måned. I forrige uke bekreftet iranske medier pågripelsen av Abbas Edalat, en IT-spesialist og fredsaktivist med base i London.

Denne uken ble det også kjent at den iranske kvinnen Aras Amiri, som er bosatt i London og jobber for British Council, ble pågrepet under en privat reise til hjemlandet i mars, ifølge The Guardian.

En talskvinne for British Council sier at organisasjonen er klar over at en ansatt er blitt pågrepet i Iran etter at hun reiste til hjemlandet for å besøke familien.

Tidligere er den britisk-iranske hjelpearbeideren Nazanin Zaghari-Ratcliff dømt til fem års fengsel i Iran etter at hun ble pågrepet under en privat reise til hjemlandet i april 2016. Hun er anklaget for forsøk på å styrte Irans sjiaislamske styre.

Saken har fått stor oppmerksomhet, og utenriksminister Boris Johnson reiste i desember i fjor til Teheran i et forsøk på å forhandle fram en løslatelse. Kvinnens britiske ektemann mener Johnson har forverret hennes situasjon ved å si at hun utdannet journalister i Iran, noe som ifølge ektemannen ikke stemmer.

