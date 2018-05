President Macron med språklig glipp om vertens hustru

NTB utenriks

Uansett forklaring, president Emmanuel Macrons beskrivelse av den australske statsminister Malcolm Turnbulls hustru som «herlig», eller kanskje «deilig», førte til hevede øyenbryn i mange kretser onsdag.

Under en pressekonferanse, som satte sluttstrek for Macrons tre dager lange besøk i Australia, takket han statsministerparet for deres gjestfrihet.

Og det var under disse høflighetsfrasene at Macron kom til å bruke det engelske ordet «delicious» om Lucy Turnbull. Sosiale medier eksploderte og flere bidragsytere vred seg i latter over den franske presidentens håndtering av det engelske språk.

De mente han følte seg overmodig etter mange statsbesøk der engelsk var arbeidsspråk, en uting sett med franske øyne, men en utfordring som Macron med sin finansbakgrunn tok på strak arm.

Australske ABC News betegnet glippen som «lost in translation». Andre mente at presidentens hode var fullt av inntrykk fra den gastronomiske delen av besøket. Både fransk matkultur og vin var tema for de to statsledere tidligere på dagen.

Andre mente at han gjorde narr av USAs president Donald Trump og hans omtale av Macrons hustru Brigitte som » nydelig» (beautiful).

En pressekonferanse preget av tunge saker som 1. mai-vold i Paris, atomavtalen med Iran og Kinas økende maktpolitikk i Sørøst-Asia fikk således en munter avslutning.

