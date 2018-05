NTB utenriks

Flyet av typen C-130 Hercules tilhørte Puerto Ricos nasjonalgarde og styrtet ved et veikryss nær flyplassen i Savannah, opplyser nødetatene i Chatham County.

En talsmann for nasjonalgarden i Georgia opplyser at flyet var ute på et treningsoppdrag og hadde minst fem personer om bord. Alle omkom i styrten.