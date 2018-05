Minst åtte drept da sivile ble beskutt fra biler nord for Bagdad

NTB utenriks

Angriperne skjøt idet de passerte i biler som forsvant fra stedet i høy fart. Minst åtte ble drept og 13 såret, opplyser ikke navngitte irakiske tjenestemenn. Øyenvitner forteller at mennene var utstyrt med svarte IS-flagg.

Angrepet skjedde i et travelt forretningsstrøk like ved byen Tarmiyah, som ligger rundt 50 kilometer nord for Bagdad.

Irak holder valg på ny nasjonalforsamling 12. mai. Det er det første valget siden IS ble nedkjempet i Irak, men den ytterliggående gruppa er fortsatt i stand til å gjennomføre angrep på ulike steder i landet.

Verken tjenestemennene eller øyenvitnene ønsker å oppgi navn ettersom de ikke har myndighetenes tillatelse til å snakke med pressen.

