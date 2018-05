Macron slår et slag for Iran-avtalen også i Australia

NTB utenriks

Ifølge Macron vet han ikke hvilken beslutning Donald Trump kommer til å ta når den amerikanske presidenten skal komme med en lenge varslet kunngjøring den 12. mai.

Men han antydet at uten at avtalen blir utvidet med nye elementer, så vil faren for en ny krig i regionen øke.

– Jeg vil bare si at uansett hva avgjørelsen blir, så må vi forberede en slik bredere forhandling og en bredere avtale, fordi jeg tror ingen ønsker en krig i regionen, og ingen ønsker en opptrapping av spenningene i regionen, sa Macron under en pressekonferanse med Australias statsminister Malcolm Turnbull onsdag.

Atomavtalen innebærer kraftige begrensninger på Irans atomprogram for å sikre at det ikke brukes til å utvikle atomvåpen. Til gjengjeld har Iran fått opphevet sanksjonene mot landet.

Macron foreslo under sitt statsbesøk i USA i forrige uke at det forhandles fram nye avtaler med Iran om blant annet landets rakettprogram og landets rolle i andre konflikter i Midtøsten. Han ønsker også en forlengelse av den nåværende avtalen slik at den også vil gjelde etter 2025.

(©NTB)