Kinas utenriksminister på sjeldent besøk til Nord-Korea

Bakteppet for Wangs besøk er den historiske muligheten for fred og nedrustning som er oppstått i kjølvannet av toppmøtet mellom lederne for Sør- og Nord-Korea.

Kinesiske Folkets dagblad opplyser at Wang har reist til Nord-Korea etter invitasjon fra den nordkoreanske utenriksminister Ri Hong-yo. Besøket kommer bare dager etter det koreanske toppmøtet og bare uker før det planlagte, og minst like historiske, møtet mellom Kim Jong-un og president Donald Trump.

Kina er Nord-Koreas fremste allierte og landets største handelspartner. Regjeringen i Beijing forsøker å posisjonere seg så sentralt som mulig i den gryende fredsprosessen på den koreanske halvøya. Kim Jong-un reiste på et overraskende besøk til Beijing i mars, hans første utenlandstur siden han tok over makten i 2011.

Prosessen i de to koreanske statene og utsikten til en ny utvikling i hele Sørøst-Asia har utløst en strøm av møter på høyt nivå.

Til uken skal den japanske statsminister Shinzo Abe være vert for sine ministerkolleger fra Kina og Sør-Korea for å utveksle synspunkter på det som skjer i Nord-Korea.

