Franske myndigheter får kritikk etter kaos og ødeleggelser 1. mai

Denne dagen blir ofte voldelig i Paris, men årets utgave av 1. mai-toget til Bastilleplassen øst i byen utløste hærverk og ødeleggelser i et omfang som selv erfarne politifolk ble tatt på sengen av.

Flere aviser kritiserer regjeringen for å være fullstendig uforberedt på det som skulle utfolde seg underveis i toget. Anslagsvis 1.200 svartkledde bråkmakere brukte den store marsjen som dekke for å hamre løs på biler, butikker og offentlige bygg.

Tåregass og vannkanoner klarte ikke å stanse pøbelen, som ifølge politiet bare var ute etter å gjøre hærverk mot det såkalte «bestående».

– Nok en gang klarer ikke regjeringen annet enn å beklage og fordømme, skriver den konservative avisen Le Figaro. Avisen L' Alsace minner om at det å regjere betyr å se framover, å planlegge, også det som kan bli voldelig.

Innenriksminister Gérard Collomb ble grillet om regjeringens håndtering i morgensendingene på radio og fjernsyn onsdag. Han forsikret at regjeringen vil nok en gang gå gjennom strategien for å kontrollere store folkemengder og legale markeringer, og samtidig klare å luke ut bråkmakere.

– Vi skal gjøre enda mer for å kunne skille vanlige demonstranter fra dem som bare er ute etter å gjøre hærverk, lovet Collomb. Han forsvarte likevel måten politiet hadde arbeidet på under 1. mai-toget og påpekte at det alltid vil være nesten umulig å stanse infiltrasjon av bråkmakere.

– De er i starten en del av toget som vanlige demonstranter, men framstår plutselig i svarte klær med finlandshetter og gassmasker, sier innenriksministeren.

