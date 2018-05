Fly med ødelagt vindu måtte nødlande i Cleveland i USA

NTB utenriks

Ingen av de 76 passasjerene om bord kom til skade da vinduet sprakk, og nødlandingen betegnes som udramatisk.

Flyet var på vei fra Chicago til New Jersey da det ble tvunget til å nødlande på Hopkins International Airport i Cleveland. Årsaken til at vinduet sprakk er ikke kjent.

For to uker siden omkom en kvinne om bord i et annet passasjerfly fra Southwest Airlines, etter at en eksplosjon i en motor knuste et av vinduene. Kvinnen ble halvveis sugd ut av det ødelagte vinduet som følge av trykkfall i kabinen.