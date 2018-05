Demonstranter i Armenia lammer hovedstaden

NTB utenriks

Pasjinian oppfordret til streiken etter at et flertall i nasjonalforsamlingen hindret at han ble utnevnt til statsminister under et møte 1. mai. Opposisjonslederen, som sier han vil ta et oppgjør med nepotisme og korrupsjon i regjeringspartiet, var eneste kandidat.

Titusener av demonstranter hadde onsdag formiddag samlet seg i hovedstaden, der de sperret gater og blokkerte inngangene til regjeringskontorene. Nesten alle gatene i byen er ufremkommelige for biler og mange butikker stengt.

Demonstranter har sperret både hovedveien inn til Jerevan og veien til den internasjonale flyplassen, melder Reuters.

– Vil lamme landet

Allerede onsdag morgen begynte hundrevis av studenter å marsjere mot Jerevan sentrum.

– Vi vil lamme hele byen og hele landet, sier Sargis Babajan, en 22 år gammel student, til Reuters.

Pasjinian, en tidligere avisredaktør, oppfordret tirsdag kveld folk til å sperre veiene og samle seg i sentrum av Jerevan.

– Kjærlighetens og toleransens revolusjon fortsetter, sa 42-åringen.

Harde fronter

Masseprotestene den siste tiden har ført til full konflikt mellom protestlederens tilhengere, som har greid å mobilisere titusener av demonstranter, og landets maktelite i Det republikanske partiet, som ifølge Reuters synes å være fast bestemt på å beholde både den politiske makten og makten over landets sikkerhetsstyrker i den tidligere Sovjetunionen.

Både unge og eldre har deltatt i protestene.

– Vi har bare ett krav. Republikanerne må gå. Nikol er den sanne lederen for det armenske folket, sier pensjonisten Anait Tomasjan (63).

(©NTB)