Cambridge Analytica legger ned og slår seg selv konkurs

NTB utenriks

– Det er besluttet at det ikke lenger er levedyktig å fortsette driften, melder selskapet i en uttalelse onsdag kveld.

Virksomheten legges ned umiddelbart og selskapet begjærer oppbud. Det gjelder både det britiske morselskapet SCL Elections, så vel som datterselskapene Cambridge Analytica i Storbritannia og USA.

Det var Wall Street Journal som første meldte nyheten.

– De siste månedene har Cambridge Analytica vært utsatt for utallige ubegrunnede anklager og, til tross for selskapets forsøk på å rette det opp, har det blitt utsatt for bakvaskelser for aktiviteter som ikke bare er lovlige, men også bredt akseptert som en standard komponent i online reklame både på politiske og kommersielle arenaer, uttaler selskapet.

Kundene forsvant

Selskapet skylder på den negative omtalen i mediene for at det nå må legge ned driften.

Ikke navngitte kilder sier til WSJ at også høye advokatutgifter etter avsløringene er en årsak til at selskapet har havnet i en vanskelig situasjon.

Selskapet stenger allerede onsdag, og de ansatte har fått beskjed om å levere inn datamaskinene sine.

– Medienes dekning har drevet vekk så godt som alle av selskapets kunder og leverandører, heter det i pressemeldingen.

Analyser av velgere

Cambridge Analytica har fått hard kritikk for å ha samlet personlige opplysninger om millioner av Facebook-brukere og solgt analyser av materialet.

Blant dem som skal ha benyttet seg av tjenestene, er valgkampapparatet til USAs nåværende president Donald Trump, som fikk tilgang til psykologiske analyser av velgere. Selskapet brukte en app som ga seg ut for å være en personlighetstest, men som samlet opplysninger både av dem som hadde brukt appen og deres venner.

Facebook har i kjølvannet av saken beklaget og strammet inn personvernreglene.

Cambridge Analytica ba om en uavhengig gransking av saken, og rapporten fra advokaten Julian Malins ble også lagt ut på nett onsdag. Den konkluderer med at anklagene mot selskapet ikke er faktabasert. Selskapet hevder at dens ansatte har opptrådt både etisk riktig og innenfor loven.

(©NTB)