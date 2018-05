Armenias protestleder ber demonstrantene hvile

NTB utenriks

Alle opposisjonspartiene i nasjonalforsamlingen sier nå at de vil støtte Pasjinians kandidatur som statsminister, opplyste han selv onsdag kveld.

– Problemet er praktisk talt løst. Vi innstiller protestene og kommer nå til å ta oss en hvil, sa protestlederen til folkemassene i hovedstaden Jerevan.

Demonstrantene i Jerevan lammet onsdag hovedstaden og sperret flere viktige veier etter at Pasjinian oppfordret til generalstreik. Bakgrunnen var at et flertall i nasjonalforsamlingen hindret at han ble utnevnt til statsminister under et møte 1. mai.

Nytt forsøk

Lederen i nasjonalforsamlingen opplyste onsdag at det blir gjort et nytt forsøk på å få valgt statsminister 8. mai. Dersom dette ikke lykkes, vil nasjonalforsamlingen bli oppløst.

Pasjinian har advart regjeringen mot å sette inn soldater mot de streikende. Han fastholder at han vil ta et oppgjør med nepotisme og korrupsjon i regjeringspartiet.

Harde fronter

Masseprotestene den siste tiden har ført til full konflikt mellom protestlederens tilhengere, som har greid å mobilisere titusener av demonstranter, og landets maktelite i Det republikanske partiet som forsøker å beholde den politiske makten og makten over landets sikkerhetsstyrker.

Både unge og eldre har deltatt i protestene.

– Vi har bare ett krav. Republikanerne må gå. Nikol er den sanne lederen for det armenske folket, sa pensjonisten Anait Tomasjan (63) onsdag.

