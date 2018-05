Nynazister møtt med bibelord under 1. mai-marsj i Sverige

NTB utenriks

Organisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen (NMR) hadde fått tillatelse til å demonstrere på to steder i Sverige 1. mai: Boden i nord og Ludvika lenger sør. Begge steder startet marsjene ved 12-tiden.

Politiet anslår at mellom 300 og 500 NMR-tilhengere tok seg til et kaldt og vått Ludvika tirsdag. De fikk en kjølig mottakelse også av lokalbefolkningen, som arrangerte motdemonstrasjoner langs marsjruten.

Et stort antall politifolk fulgte med under marsjen.

Hater nazister

– Hele Dalarna hater nazister, skrek motdemonstrantene.

I kirken ble det holdt en samling med tittelen «Størst av alt er kjærligheten», og i rådhuset hadde holocaustoverlevende Hédi Fried (93) invitert til et møte for å markere motstand mot NMR.

Blant dem som var til stede, var kulturminister Alice Bah Kuhnke. Hun understreket at nazismen ikke er et problem bare for Ludvika, men for hele landet. Tirsdagens arrangementer gjør henne imidlertid optimistisk.

Enormt engasjement

– Jeg tar med meg et enormt engasjement i dag. Fra foreningsliv, næringsliv, politikere fra høyre til venstre, og ikke minst Ludvikas innbyggere, sier hun.

Protestene på begge sider gikk rolig for seg i Ludvika, melder politiet.

I Boden i Norrbotten oppsto det tumulter da noen personer forsøkte å storme demonstrasjonstoget. I den forbindelse ble en motdemonstrant pågrepet, opplyser politiet.

I tillegg ble tre personer bortvist fra demonstrasjonsområdet. Et hundretall NMR-tilhengere deltok i marsjen i Boden.

