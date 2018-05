Maltas etterretningstjeneste anklages for attentat på journalist

NTB utenriks

Galizia var kjent som en uredd gravejournalist og ble drept av en bilbombe 16. oktober. Hun hadde skrevet flere artikler der hun anklaget regjeringsmedlemmer og personer med nære forbindelser til regjeringen for korrupsjon.

Blant annet avdekket hun at Michelle Muscat, kona til landets statsminister Joseph Muscat, hadde etablert et stråselskap i skatteparadiset Panama.

Avsløringene førte til at det ble holdt nyvalg i juni i fjor. Muscats parti fikk flertall, og han kunne derfor fortsette som statsminister.

Siktet

I desember ble flere menn pågrepet, og tre av dem – brødreparet Alfred og George Degiorgio, samt Vince Cassar – sitter fortsatt i varetekt, siktet for drapet på den 53 år gamle journalisten. De tre nekter for å ha hatt noe med attentatet å gjøre.

En av nasjonalistpartiets representanter i nasjonalforsamlingen, Jason Azzopardi, anklaget mandag landets etterretningstjeneste for å ha vært involvert i drapet. Han viste til at telefonene til de tre pågrepne var avlyttet og at attentatplanen i det minste må ha vært kjent.

– I stedet for å beskytte oss, benyttes etterretningstjenesten til å beskytte kriminelle, sa Azzopardi fra talerstolen i nasjonalforsamlingen mandag.

Ble tipset

Azzopardi, som er advokaten til Daphne Caruana Galizias familie, anklager også en navngitt polititjenestemann for å ha tipset de tre siktede mennene om at de ville bli pågrepet.

Som beviser for dette, viser han til at alle tre hadde kastet mobiltelefonene sine i sjøen, og at de ikke hadde nøkler på seg som kunne lede etterforskerne til hus de disponerte.

Politiet avviser anklagene fra Azzopardi.

– Maltas politistyrke nekter for at det foreligger beviser som bygger opp under anklagen om at styrken ble tipset om drapet på forhånd, heter det i en kunngjøring.

En talsmann for statsminister Joseph Muscat avviser også anklagene og kaller dem «løgn».

