IAEA avfeier Netanyahus påståtte Iran-beviser

NTB utenriks

Israels statsminister Benjamin Netanyahu la mandag fram det han hevder er et omfattende bevismateriale mot Iran, som han mener har løyet om sitt tidligere atomvåpenprogram.

Netanyahu hevdet videre at atomavtalen Iran inngikk med vestlige land i 2015, bygger på en bløff.

Eksperter på det iranske atomprogrammet avfeide det såkalte bevismaterialet som gammelt nytt, og det samme gjør Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) som overvåker de iranske atomanleggene.

IAEA avviser

– Det foreligger ingen troverdige indikasjoner på aktiviteter i Iran etter 2009, som er relevant for utvikling at kjernefysiske eksplosiver, sier en talsmann for IAEA.

IAEA viser til sine tidligere rapporter og gjentar at det kun foreligger beviser for at Iran fram til 2003 hadde et program for utvikling av atomvåpen.

– Selv om det fant sted visse aktiviteter etter 2003, så var disse ikke ledd i en koordinert forsøk, konkluderer IAEA.

Amerikansk etterretning

Amerikansk etterretning konkluderte i 2007 med det samme og slo fast at det iranske atomvåpenprogrammet med høy grad av sikkerhet ble avsluttet i 2003.

Iran har fortsatt et atomprogram, men dette overvåkes nøye av IAEA og vestlig etterretning, som konstaterer at det utelukkende brukes til fredelige formål, som produksjon av atomkraft.

Frankrike og Storbritannia, som i 2015 var med på å inngå atomavtalen med Iran, påpeker også at Netanyahus «avsløring» var kjent for europeiske land for 15 år siden.

Viktig avtale

– Ved første øyekast bekrefter dette at deler av Irans atomprogram ikke var sivilt, noe Frankrike og partnerne våre fastslo i forbindelse med de første avsløringene sommeren 2002, sier en talsmann for fransk UD.

Storbritannias utenriksminister Boris Johnson mener atomavtalen med Iran nå er viktigere enn noensinne.

– Den israelske statsministerens presentasjon om Irans forskning på atomvåpenteknologi i fortida, understreker viktigheten av å bevare atomavtalen med Iran og de begrensninger den legger på Teherans kjernefysiske ambisjoner, mener Johnson.

Lenge kjent til

President Donald Trump har truet med å trekke USA fra atomavtalen med Iran innen 12. mai, men heller ikke hans administrasjon kan se at Netanyahu la fram noe nytt mandag.

– Disse faktaene er i overensstemmelse med det USA lenge har kjent til, at Iran har hatt et robust og hemmelig atomvåpenprogram som man har forsøkt å skjule for verden, heter det i en uttalelse fra Det hvite hus.

– Så vidt jeg kan se setter ikke statsminister Benjamin Netanyahu spørsmålstegn ved Irans overholdelse av atomavtalen, sier EUs utenrikssjef Federica Mogherini.

Politisk teater

En rekke eksperter på det iranske atomprogrammet avfeier Netanyahus såkalte bevismateriale og kaller det et forsøk på å undergrave atomavtalen, som Israel fra første stund har vært motstandere av.

«Politisk teater», mener BBC-veteranen Jonathan Marcus, mens The Guardians utenriksredaktør Julian Borger kaller det gjenbruk av gammelt materiale.

Edward Price, som jobbet for CIA i ti år før han ble sikkerhetsrådgiver for president Barack Obama, sier materialet var kjent for USA for ti år siden, og atomvåpeneksperten Jeffrey Lewis ved Middlebury Institute of International Studies avfeier den israelske statsministerens «beviser» som gammelt nytt.

Israelsk skepsis

Den tidligere lederen for Israels atomenergikommisjon, Uzi Eilam, deler denne oppfatningen.

– Alt Netanyahu sa under sin presentasjon, var historie. Det var ikke beviser for at iranerne bryter sin del av avtalen, sier Eilam.

– Det eneste nye var at vår etterretningstjeneste, muligens Mossad, fikk hendene i svært omfattende dokumenter, og at de greide å bringe dem til Israel, sier han.

Israel er i dag det eneste landet i Midtøsten med atomvåpen. Landet nekter både å undertegne ikkespredningsavtalen og å åpne sine atomanlegg for inspeksjon fra IAEA.

