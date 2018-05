NTB utenriks

I en uttalelse tirsdag understreker han at det siden 2009 ikke er blitt påvist noen som helst tegn til aktivitet i Iran som er relevant for utvikling at kjernefysiske eksplosiver.

Det innebærer at landets atomprogram kun brukes til fredelige formål, som blant annet brukes til å produsere atomkraft.

Uttalelsen kommer dagen etter at Israels statsminister Benjamin Netanyahu hevdet at atomavtalen med Iran bygger på en bløff og la fra det han hevdet var bevis for dette.

(©NTB)