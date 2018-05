EU hardt ut mot USA etter tollutsettelse 

NTB utenriks

EU har hatt unntak fra tollen på henholdsvis 25 og 10 prosent siden president Donald Trump varslet den i mars. Det midlertidige unntaket utløp 1. mai, men få timer i forveien varslet Det hvite hus at det er forlenget til 1. juni.

EU mener imidlertid at EU-landene bør få et permanent unntak, og at det USA gjør nå, påvirker næringslivet negativt.

– Den amerikanske avgjørelsen forlenger usikkerheten på markedet, som allerede påvirker selskapers beslutninger, heter det i en uttalelse fra EU-kommisjonen tirsdag.

– EU bør få et totalt og permanent unntak fra disse tiltakene ettersom de ikke kan begrunnes med nasjonal sikkerhet, heter det videre.

EU-kommisjonen understreker også at unionen ikke godtar måten USA forsøker å presse EU på.

– Som USAs langvarige partner og venn kommer EU ikke til å forhandle under trusler. Ethvert framtidige transatlantiske arbeidsprogram må være balansert og til gjensidig nytte, fastslår kommisjonen.

Det blir også opplyst at EUs handelskommissær Cecilia Malmström er i kontakt med USAs handelsrepresentant Robert Lighthizer

