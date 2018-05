Åtte skiløpere og klatrere omkom i Alpene

NTB utenriks

Seks av de omkomne tilhørte en gruppe på 14 skiløpere som ble overrasket av uvær og måtte tilbringe natten ute i et område ved Pigne d'Arolla.

De omkomne var fra Italia, Frankrike og Tyskland. En av dem ble funnet død på stedet etter et trolig fall. Tre andre døde rett etter at de var brakt til sykehus, mens den femte døde mandag kveld, opplyser sveitsisk politi. Tirsdag formiddag opplyste politiet at enda en person, en 52 år gammel kvinne fra Bulgaria, var død.

Lenger øst i landet, i kantonen Bern, ble to klatrere på 21 og 22 år funnet døde mandag. Klatrerne varslet søndag at de hadde fått problemer, men dårlig vær hindret redningsoperasjonen.

