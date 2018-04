Myndighetene mener angrep i Afghanistan er forsøk på å sette befolkningen opp mot regjeringen

NTB utenriks

Det er den afghanske innenriksministeren Wais Barmak som sier de to ekstremistgruppene angriper sivile for å sette befolkningen opp mot myndighetene og framprovosere opprør.

– De to gruppene angriper sivilbefolkningen for å sette folket mot regjeringen sånn at regjeringen faller fra hverandre, med kaos som resultat, sier Wais Barmak til BBC.

Mandag ble minst 25 personer drept i to koordinerte angrep i Kabul, og minst elleve barn ble drept i et angrep i Kandahar-provinsen, sør i Afghanistan.

Det har vært flere store angrep i Afghanistan den siste tiden, og mange afghanere uttrykker sinne mot regjeringen for at de ikke klarer å forhindre angrepene.

– Jeg vet ikke hvem som står bak disse angrepene. Hver dag mister vi våre kjære, og ingen i regjeringen tar ansvar for at disse uskyldige menneskene blir drept, sa en ung kvinne etter at hennes ektemann ble såret i mandagens angrep i Kabul.

Foruten mandagens angrep har over 200 personer blitt drept i angrep fra IS og Taliban bare i Kabul siden januar.

Analytikere mener økningen i antall angrep fra Taliban den siste tiden tyder på en konkurranse mellom IS og Taliban for å bli mest beryktet internasjonalt. Men afghanske myndigheter mener det ikke er noen merkbare forskjeller mellom Taliban og IS.

Innenriksminister Barmak mener de to gruppene har samme opprinnelse, og hevder overfor BBC at begge gruppene får søke tilflukt i Pakistan.

Flere barn drept i angrep i sør

Angrepet der minst elleve barn ble drept i et selvmordsangrep mandag, fant sted ved en moské i Kandahar-provinsen. Barna var elever ved en koranskole i området. Selvmordsbomberen antas å tilhøre Taliban, opplyser afghansk politi.

16 andre personer ble såret, deriblant flere andre sivile afghanere, politimenn og rumenske soldater. Selvmordsbomberen sprengte en bil i luften like ved en NATO-kolonne med utenlandske soldater.

Koordinert i Kabul

Tidligere mandag ble minst 25 personer drept og 49 såret i to koordinerte selvmordsangrep i sentrum av Kabul. Den første eksplosjonen oppsto da en motorsyklist sprengte seg, mens den andre ble utløst av en selvmordsbomber til fots. Målet for det siste angrepet synes å være journalister.

Ifølge talsperson for politiet i Kabul, Hashmat Stanekzai, ga selvmordsbomberen seg ut for å være journalist og løp sammen med en gruppe reportere på vei til stedet for den første eksplosjonen da han sprengte seg selv. Minst ni journalister ble drept, ifølge Reportere Uten Grenser (RSF).

Ekstremistgruppa IS sier i en uttalelse at den står bak dobbeltangrepet som fant sted i et område som blant annet huser NATOs hovedkvarter samt flere ambassader.

Flere journalister drept

Shah Marai, fotograf fra det franske nyhetsbyrået AFP, er blant de drepte. I etterkant har kondolansene strømmet inn.

– NEI, vi kan ikke miste Marai. Jeg er knust, skrev tidligere talsperson for innenriksdepartementet i Afghanistan, Sediq Sediqqi, på Twitter.

– På dager som dette er sannheten fæl. Sannheten gjør vondt, skrev Mujib Mashal, korrespondent for New York Times.

Også reporter Ebadullah Hananzai fra Radio Free Europe (RFE) og en kameramann fra den lokale tv-stasjonen Tolo TV er blant de drepte, i tillegg til journalister fra en rekke andre medier. En fotograf fra nyhetsbyrået Reuters ble lettere skadd, ifølge Ritzau.

Ifølge RSF er 36 personer tilknyttet mediene blitt drept i angrep utført av IS eller Taliban i Afghanistan siden 2016.

