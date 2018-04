Minst én drept og 14 såret da indiske styrker åpnet ild mot demonstranter i Kashmir

NTB utenriks

Det opplyser indiske tjenestemenn mandag. Skytingen begynte etter at indiske soldater hadde rykket ut til landsbyen Drubgam tidlig mandag morgen etter et tips om at opprørere skjulte seg der.

Politiet opplyser at opprørerne begynte å skyte mot politiet da de nærmet seg en husklynge, noe som utløste en flere timer lang skuddveksling. Det blir også opplyst at to lokale opprørere ble drept og at minst to soldater, deriblant en offiser, ble såret.

Mens skuddvekslingen pågikk, begynte innbyggere i landsbyen å demonstrere mot de indiske soldatene, og de forsøkte også å marsjere til husene der opprørerne hadde søkt tilflukt i et forsøk på å redde dem.

Enkelte av demonstrantene kastet stein mot soldatene, noe som fikk soldatene til å svare med skarp ammunisjon og tåregass. Minst 15 innbyggere ble såret i sammenstøtene, deriblant en ung mann som ble truffet av skudd, og som senere døde på sykehus, opplyser tjenestemenn.

