Mange iranere skal være drept i rakettangrep i Hama og Aleppo i Syria

Verken Iran eller Israel har villet bekrefte opplysninger om angrepet og avviser at de er innblandet.

Ifølge eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) ble 26 personer drept i angrepene. 22 av de drepte oppgis å ha vært utlendinger, hvorav de fleste iranere. Fire syrere skal også ha blitt drept. Alle skal ha tilhørt styrker som støtter Syrias president Bashar al-Assad.

Syriske myndigheter har bekreftet at flere militærbaser er blitt angrepet, men de opplyser ikke hvem som står bak. Tidligere har Israel gjennomført flere angrep mot syriske militæranlegg med iransk tilstedeværelse, men israelske myndigheter bekrefter vanligvis ikke at de står bak slike angrep.

Assad møtte iransk politiker

Få timer etter mandagens rakettangrep møtte Assad en av Irans fremste sikkerhetspolitikere, Alaeddin Boroujerdi, som leder utenriks- og sikkerhetskomiteen i den iranske nasjonalforsamlingen.

Ifølge statskontrollerte syriske medier framholdt Boroujerdi at «prosjektet» til USA og landets allierte i Syria er nedkjempet. De syriske mediene skrev ingenting om missilangrepene tidligere på dagen, men refererte til rakettangrepene som USA, Frankrike og Storbritannia gjennomførte mot syriske mål 14. mars.

– Rakettlager

Ifølge SOHR var det blant annet militærbasen til den 47. brigaden nær byen Salhab, vest for Hama, som ble rammet i angrepene sent søndag kveld eller natt til mandag. Basen blir brukt av iranskstøttede styrker

Ifølge eksilgruppen ser det ut til at Israel står bak angrepet, og at målet var våpenlagre med missiler. Også flere regimevennlige medier mener Israel står bak angrepet.

Også en base ved militærflyplassen Nairab, i nærheten av den internasjonale flyplassen Aleppo, skal ha blitt truffet, ifølge SOHR.

Israels regjering har gjentatte ganger sagt at den ikke vil godta at Iran, som er alliert med Hizbollah-militsen i Libanon, får et permanent militært fotfeste i Syria.

