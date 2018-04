Macrons kontor: Macron og Rouhani enige om å jobbe for å bevare atomavtalen 

NTB utenriks

Det opplyser kontoret til Macron søndag, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

I uttalelsen står det at de to har snakket sammen på telefonen, og at samtalen varte i over en time.

Atomavtalen ble i 2015 inngått mellom Iran og seks stormakter: USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike og Tyskland, i tillegg til EU. Men som følge av USAs president Donald Trumps trussel om å skrote avtalen, har usikkerhet om hvorvidt den vil vare, økt kraftig.

Ifølge nettsidene til Irans president ringte Rouhani til Macron for å understreke at atomavtalen med Iran «ikke er forhandlingsbar».

– Verken atomavtalen eller noen andre temaer som den omfatter, er forhandlingsbare på noen som helst måte, sa Rouhani ifølge nettsiden.

– Iran kommer ikke til å akseptere noen restriksjoner utover forpliktelsene i den, sa han videre.

Flere «søyler»

Advarslene fra Rouhani kommer etter at Macron tidligere i uka besøkte Trump og sa at atomavtalen bør utvides med flere «søyler».

Macrons utspill framsto som et forsøk på å hindre at USA trekker seg fra avtalen. Samtidig mener også Frankrike at atomavtalen ikke er omfattende nok når det gjelder andre deler av Irans militære aktivitet.

I uttalelsen fra den franske presidentens kontor står det at Macron overfor Rouhani også har foreslått at diskusjonene skal utvides til å dekke «tre nødvendige tillegg»: Irans ballistiske missilprogram, landets kjernefysiske aktiviteter etter 2025 og «de viktigste regionale krisene» i Midtøsten.

Avviser endring

Så langt har Iran fullstendig avvist alle forslag om å endre den nåværende avtalen om landets atomprogram. Iranske myndigheter har gjort det klart at de vil gjenoppta programmet hvis USA ikke overholder sine forpliktelser og gjeninnfører sanksjoner knyttet til landets atomprogram.

USAs nye utenriksminister Mike Pompeo advarte søndag mot Irans «ambisjon om å dominere Midtøsten» under et besøk til Israel. Han sa også at avtalen må fikses på hvis Trump skal beholde den.

