Japans statsminister Abe besøker De forente arabiske emirater

Japan og De forente arabiske emirater skal signere en handelsavtale under Abes besøk i landets hovedstad Abu Dhabi, sa den japanske statsministeren Shinzo Abe.

Han hyllet forholdet mellom de to landene da han mandag deltok på handelskonferansen Japan-UAE Business Forum.

– Japan og Emiratene er ivrige på å utvikle dialog mellom folket, sa Abe.

Emiratene er Japans viktigste handelspartner i Midtøsten. En tredel av Japans handel med Midtøsten stammer herfra. Føderasjonen er den andre viktigste oljeleverandøren. Om lag en kvart av Japans oljeimport kommer fra Emiratene.

Flere japanske oljesjefer på handelskonferansen understreket behovet for et tett samarbeid mellom Japan og Emiratene, blant dem Toshiaki Kitamura, sjef for oljeselskapet INPEX.

– Abu Dhabi er en ekstremt viktig region for oss og står for halvparten av vår nettoproduksjon, sa Kitamura.

Etter besøket i Abu Dhabi reiser Abe videre til Jordan, Israel og Palestina.

Før han reiste fra Japan sa Abe at fred i Midtøsten var en av hans hovedprioriteringer for rundreisen.

