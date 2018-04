Iran mener dagens atomavtale ikke er bærekraftig

NTB utenriks

– Avtalens status quo er ganske enkelt ikke bærekraftig for oss, uansett om amerikanerne trekker seg fra avtalen eller ikke, sier Araghchi.

Til tross for at de økonomiske sanksjonene mot Iran ble opphevet i 2016, tar europeiske banker fortsatt ikke sjansen på å finansiere vestlige investeringer i landet. Det skyldes ifølge Araghchi frykt for amerikanske straffetiltak.

Utenriksminister Mohammad Javad Zarif har også understreket at det er viktigere for Iran at vestlige land holder sine økonomiske løfter, enn om USA trekker seg fra atomavtalen eller ikke.

President Hassan Rouhani er under økende press i Iran og sliter med å sette sine økonomiske reformer ut i livet, som følge av at de vestlige investeringene lar vente på seg.

Atomavtalen med Iran, som trådte i kraft i januar 2016, gir internasjonalt innsyn i det iranske atomprogrammet, mot at vestlige land opphever sine økonomiske sanksjoner mot landet.

Avtalen ble inngått med EU, Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Russland, Kina og USA. Trump betegner den som en katastrofe og truer med å trekke USA fra avtalen innen 12. mai dersom den ikke blir reforhandlet.

(©NTB)