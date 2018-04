Iran kaller Netanyahu for latterlig

NTB utenriks

– Netanyahus show var et barnslig og latterlig spill. Denne planlagte oppvisningen i forkant av 12. mai-fristen skjer for å påvirke Trumps beslutning om Irans atomavtale, sier viseutenriksminister Abbas Araqchi til det iranske nyhetsbyrået Tasnim, ifølge Reuters.

USAs president Donald Trump har sagt at han innen 12. mai vil beslutte om sanksjonene mot Iran skal gjeninnføres, noe som vil være et alvorlig slag for atomavtalen mellom Teheran og stormaktene.

Netanyahu kalte mandag inn til pressekonferanse på kort varsel i det israelske utenriksdepartementet. Der viste han fram hyller med ringpermer og CD-plater som skal inneholde hemmelige iranske dokumenter. Ifølge Netanyahu inneholder de nye beviser for at atomavtalen er bygget på en løgn, og at Iran angivelig har en «atomvåpenplan» som kan bli aktivert når som helst.

Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif kaller Netanyahu for «gutten som roper ulv», og mener heller ikke timingen er tilfeldig. Mandag kveld tvitret han at «Trump kaster seg over et oppkok av gamle påstander som allerede er håndtert av IAEA, for å annullere avtalen».

Trump uttalte kort tid etter Netanyahus pressekonferanse at «materialet viser at jeg har hatt 100 prosent rett».

(©NTB)