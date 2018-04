IS hevder å stå bak selvmordsangrep i Kabul

NTB utenriks

Den første eksplosjonen oppsto da en motorsyklist sprengte seg, mens den andre ble utløst av en selvmordsbomber til fots. Målet for det siste angrepet synes å være journalister.

Ifølge talsperson for politiet i Kabul, Hashmat Stanekzai, ga selvmordsbomberen seg ut for å være en journalist, og løp sammen med en gruppe reportere på vei til stedet for den første eksplosjonen da han sprengte seg selv.

Minst 25 mennesker ble drept og over 45 såret i de to koordinerte angrepene, opplyser Stanekzai.

Ekstremistgruppa IS sier i en uttalelse at den står bak dobbeltangrepet.

– Farlig for journalister

Minst fem journalister og fotografer som jobbet for lokale medier, ble drept, bekrefter afghanske myndigheter.

Najib Sharifi, sjef for den afghanske journalistorganisasjonen Afghan Journalists Safety Committee (AJSC), sier til DPA at sju journalister ble drept.

– Denne hendelsen viser at Afghanistan, der vold og drap på reportere skjer hyppig, er det farligste landet for journalister, sier Sharifi.

En fotograf fra det franske nyhetsbyrået AFP er blant de drepte. Også reporter Ebadullah Hananzai fra Radio Free Europe (RFE) og en kameramann fra den lokale tv-stasjonen Tolo TV skal være blant de drepte, i tillegg til journalister fra en rekke andre medier ifølge Sharifi. En fotograf fra nyhetsbyrået Reuters lettere skadd, ifølge Ritzau.

Fire polititjenestefolk ble drept, og flere såret.

Ambassadestrøk

Eksplosjonene fant sted i sentrum av byen mandag morgen, opplyser politisjef i Kabul Dawood Amin. NATOs hovedkvarter samt flere ambassader ligger i dette området.

Fem ble drept i det første angrepet og elleve såret, ifølge sjef for ambulansetjenesten i Kabul, Mohammad Asim.

