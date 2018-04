Eiketreet Macron plantet med Trump i karantene

NTB utenriks

Treet, som var en gave fra Macron i forbindelse med det tre dager lange statsbesøket i uka som gikk, ble plantet av de to presidentene mandag. Men da pressefotografer skulle ta bilder av det søndag, var det kun en jordflekk igjen.

Det hvite hus ønsket først ikke å kommentere den mystiske forsvinningen, men senere samme dag kom de med forklaringen. Treet er satt i karantene som følge av frykt for at parasitter skulle spre seg til de andre trærne i hagen, skriver Reuters.

– Trump gjorde Frankrike en tjeneste og gjorde et unntak for at de skulle kunne plante treet under besøket, heter det i en uttalelse fra Macrons kontor.

Videre heter det at det ikke finnes noen grunn til bekymring og at treet har det veldig bra.

– Det vil snart bli plantet igjen i hagen i Det hvite hus. Det er ingen grunn til bekymring. Treet har det veldig fint, sier en talsmann for Det hvite hus.

Eiketreet kommer fra Bois Bellau (Bellau-skogen) ved Marne i Frankrike, der rundt 2.000 amerikanske soldater ble drept i det de kjempet sammen med franske og britiske styrker for å stanse den tyske offensiven i juni 1918.

Slaget var den siste trefningen på Vestfronten under første verdenskrig, ifølge Wikipedia.

Skogområdet fikk senere et nytt navn til ære for det amerikanske marineinfanteriet, Bois de la Brigade de Marine.

(©NTB)