BBC-reporter drept øst i Afghanistan

NTB utenriks

Angrepene mandag er de dødeligste rettet mot mediene i Afghanistan siden Talibans fall i 2001, ifølge organisasjonen Reportere uten grenser (RSF).

– Det er med stor sorg at BBC kan bekrefte at afghanske BBCs reporter Ahmad Shah er død etter et angrep tidligere i dag i Khost-provinsen, sier BBC World Services direktør Jamie Angus i en uttalelse.

Tidligere mandag ble det franske nyhetsbyrået AFPs fotograf Shah Marai og åtte andre pressefolk drept i et selvmordsangrep i hovedstaden Kabul.

Den ytterliggående islamistgruppa IS har sagt de står bak angrepet. Gjerningspersonen sprengte seg blant en gruppe journalister som hadde rykket ut for å dekke et angrep fra en selvmordsbomber på motorsykkel.

Det afghanske innenriksdepartementet har opplyst at ni journalister var blant de minst 25 som ble drept av bombene i Kabul mandag.

(©NTB)