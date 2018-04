Afghansk politi: Minst fire drept i selvmordsangrep i Kabul

NTB utenriks

Eksplosjonene fant sted i sentrum av byen mandag morgen, opplyser politisjef i Kabul Dawood Amin.

Den første eksplosjonen oppsto ifølge nyhetsbyrået AFP da en motorsyklist sprengte seg, mens den andre ble utløst av en selvmordsbomber til fots.

En journalist skal være blant de drepte, mens blant de skadde skal det være to polititjenestefolk.

Ifølge Mohammad Mousa Zahir, direktør ved sykehuset Wazir Akbarkhan, blir de skadde behandlet på sykehus.

Innenriksdepartementet bekrefter at et angrep har funnet sted. De opplyser at det dreier seg om fire drepte og fem skadde.

