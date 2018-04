Tunisia i gang med første lokalvalg siden diktatorens fall

NTB utenriks

Gruppen med velgere i uniform utgjør omtrent 35.000 mennesker, og de skal stemme en uke før landets sivile velgere.

– Dette er en historisk dag. For første gang utøver vi det som skal være en borgerrettighet, sier en politimann til AFP ved et valglokale i sentrum av Tunisias hovedstad Tunis.

Både det at det holdes et fritt lokalvalg og det at politi og militæransatte får avlegge stemme, skjer for første gang siden 2011. Da falt det 23 år lange diktaturet til ekspresident Zine al-Abidine Ben Ali, og under ham var det forbudt for soldater og politifolk å stemme. Isteden ble det insistert på at sikkerhetsstyrkene skulle holde seg utenfor politikken.

I løpet av årene som har gått etter folkeopprøret som drev Ben Ali på flukt til Saudi-Arabia, har fagforeninger for politiet blitt dannet, og til slutt fikk de også retten til å avlegge stemme.

Den nye valgloven gir imidlertid sikkerhetsstyrker og medlemmer av hæren kun rett til å stemme ved lokalvalg, og enkelte partier og fagforeninger er fortsatt skeptiske til at ansatte i det som skal være nøytrale offentlige institusjoner, tar politisk stilling.

Stemmene i lokalvalget blir talt opp etter at landets sivile har avlagt stemme 6. mai, ifølge valgmyndighetene.

