NTB utenriks

Den ene palestineren ble skutt og drept i det han ifølge hæren forsøkte å infiltrere Israel fra Gazastripen og gjøre skade på grensegjerdet. En annen palestiner ble skutt og såret i den samme episoden. Vedkommende er pågrepet og skal avhøres.

I en annen episode ble to palestinere skutt og drept. Ifølge hæren ble de skutt etter at de kastet brannbomber mot soldater som var stasjonert like ved grensegjerdet, skriver avisa Haaretz.

