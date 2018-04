Saudiske medier: Over 50 opprørere drept i Jemen

NTB utenriks

Angrepet til den saudiledede koalisjonen som kjemper mot Houthiene, rammet angivelig et møte hvor flere av deres ledere deltok fredag.

TV-stasjonen Al Arabiya melder at over 50 opprørere ble drept i angrepet mot en bygning som tilhører Jemens innenriksdepartement. Opprørerne bekrefter at et angrep har funnet sted, men sier ingenting om antall drepte.

Rakettangrep

Houthiene opplyste imidlertid lørdag at de har avfyrt åtte langtrekkende raketter mot byen Jizan i Saudi-Arabia. Det saudiarabiske sivilforsvaret skriver på Twitter at én person er drept av splinter fra en rakett, uten å gi flere opplysninger.

Samtidig som rakettene rammet Saudi-Arabia, ble Houthiens øverste politiske leder Saleh Ali al-Sammad gravlagt i Sana. Han ble drept i et flyangrep i forrige uke. Flere tusen mennesker deltok i begravelsen, ifølge nyhetsbyrået AP.

I en tale lørdag kveld anklaget opprørslederen Abdul Malik al-Huthi Saudi-Arabia og dets allierte for å arbeide for USA og Israel. Han sa at al-Sammads død ga opprørerne ytterligere drivkraft.

Luftangrepet mot Saudi-Arabia kom kun timer før USAs nye utenriksminister Mike Pompeo ankom landet for å diskutere konflikten i Jemen.

– IS-leder drept

Den saudiledede koalisjonen i Jemen har kjempet mot de sjiamuslimske Houthi-opprørerne siden 2015. Opprørsbevegelsen kontrollerer blant annet hovedstaden Sana.

Konflikten omfatter også flere andre parter, blant dem lokale avdelinger av de ytterliggående islamistgruppene IS og al-Qaida. Lørdag meldte politistyrker i Jemen at en av landets øverste IS-ledere, Saleh Nasr Fadl al-Bakhshi, var drept.

Over 10.000 mennesker er blitt drept i krigen i Jemen siden 2015. Flere millioner er drevet på flukt, og over 20 millioner jemenitter er blitt avhengige av humanitær hjelp. FN har beskrevet situasjonen i landet som verdens største humanitære krise.

