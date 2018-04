Pompeo hardt ut mot Iran – atomavtalen i det blå

NTB utenriks

– Iran destabiliserer hele regionen, sa Pompeo da han møtte pressen sammen med Saudi-Arabias utenriksminister Adel al-Jubeir i Riyadh søndag.

Få timer senere, under et møte med Israels statsminister Benjamin Netanyahu i Tel Aviv, sa han at Trump vil trekke USA fra avtalen hvis den ikke «fikses».

– Hvis vi ikke kan fikse den, kommer han til å trekke seg fra avtalen, framholdt Pompeo og ga uttrykk for stor bekymring for den trusselen han mener Iran utgjør i regionen.

– Vi er fortsatt dypt bekymret for Irans farlige opptrapping av trusler mot Israel og regionen, og Iran har fortsatt en ambisjon om å dominere Midtøsten. USA står sammen med Israel i denne kampen, sa han.

– Ingen avgjørelse tatt

Ifølge USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver, John Bolton, har Trump ennå ikke bestemt seg for hva han vil gjøre med avtalen.

– Han har ikke tatt noen avgjørelse om atomavtalen, om hvorvidt han vil bli værende eller trekke seg ut, sa Bolton til Fox News søndag.

– Han vurderer helt klart rammeverket, de fire søylene som president Macron foreslo under deres møte i forrige uke, sa han videre.

Under sitt tre dager lange statsbesøk i USA i uka som gikk, foreslo Frankrikes president Emmanuel Macron at det blir forhandlet fram flere nye avtaler med Iran – blant annet om landets rakettprogram og Irans støtte til militser i land som Jemen, Libanon og Syria.

Da Tysklands statsminister Angela Merkel besøkte Washington fredag, rettet også hun kritikk mot atomavtalen ved å si at den ikke er omfattende nok.

– Mangler viktige elementer

Lørdag var avtalen tema i en telefonsamtale mellom Macron, Merkel og Storbritannias statsminister Theresa May.

Ifølge en uttalelse fra Downing Street søndag er de tre lederne enige om at atomavtalen er den beste måten å nøytralisere en atomtrussel fra Iran, selv om de også erkjenner at den mangler noen «viktige elementer».

– De ble enige om at det er viktige elementer som avtalen ikke dekker, men som vi trenger å ta opp – deriblant ballistiske missiler, hva som skjer når avtalen utløper og Irans destabiliserende regionale aktivitet, heter det i uttalelsen.

Ifølge Mays kontor er de tre lederne enige om å jobbe tett sammen, også med USA, for å håndtere rekken med utfordringer som de mener Iran utgjør – «deriblant de sakene som en ny avtale kan komme til å dekke».

Frist 12. mai

Pompeos besøk til Midtøsten blir gjennomført to uker før 12. mai – dagen da Trump har gitt seg selv frist for å bestemme om USA skal trekke seg fra atomavtalen med Iran.

I tillegg til USA har både Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU signert avtalen. Den skal sikre at Iran ikke utvikler atomvåpen, samtidig som sanksjonene mot landet er blitt opphevet.

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har ikke hatt noe å utsette på Irans oppfølging av avtalen.

Irans president Hassan Rouhani har avvist alle former for endringer av atomavtalen. Hvorvidt landet vil gå med på forhandlinger på andre områder når trusselen er at de risikerer å miste atomavtalen, er ikke klart.

Like før Pompeo ankom Saudi-Arabia søndag, hadde de Iran-vennlige Houthi-opprørerne i Jemen skutt raketter mot den saudiarabiske byen Jizal, der én person ble drept. Amerikanske tjenestemenn som reiser sammen med Pompeo, beskylder Iran for å ha smuglet rakettene inn i Jemen.

(©NTB)