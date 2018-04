Fransk museum oppdaget at halvparten av kunstsamlingen er falsk

NTB utenriks

Ordfører Yves Barniol i den lille byen Elne utenfor Perpignan kaller avsløringen for en katastrofe.

– Å vite at folk har besøkt museet og sett en samling der de fleste av utstillingene er forfalskninger, det er ille. Det er en katastrofe for kommunen, sier Barniol.

Museet er dedikert til den franske kunstneren Etienne Terrus, som kom fra stedet, og som levde fra 1857 til 1922. Fredag ble museet gjenåpnet etter et langvarig renoveringsarbeid. Men en kunsthistoriker som var leid inn for å omorganisere utstillingen som følge av at museet hadde fått 80 nye malerier, oppdaget at nesten 60 prosent av samlingen besto av forfalskninger.

Kunsthistorikeren Eric Forcada sier han straks kunne se at mesteparten av maleriene var falske.

– På ett maleri ble blekksignaturen vasket bort når jeg strøk min hvite hanske over den, sier han.

Museet har i alt 140 malerier, hvorav 82 har vist seg å være forfalskninger.

Ordføreren varsler nå at saken skal etterforskes helt til de skyldige blir funnet.

Maleriene til Terrus har en verdivurdering på opptil 15.000 euro, eller 145.000 kroner.

