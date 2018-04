FN-utsendinger fikk høre om drap og voldtekt i Myanmar

NTB utenriks

Noen av de muslimske rohingyaene brøt sammen i gråt i møtet med FN-utsendingene.

De ble sjokkert over det de fikk høre, ifølge Dil Mohammad, leder for flyktningleiren Konarpara.

– Vi fortalte dem at vi er her for å redde livene våre. Vi vil veldig gjerne dra tilbake til landet vårt, så sant FN garanterer for sikkerheten vår, sier Mohammad til nyhetsbyrået AFP.

Konarpara var den første av flere flyktningleirer som søndag ble besøkt av rådsmedlemmene. Blant dem var Storbritannias FN-ambassadør Karen Pierce.

– Rohingyaene må få dra hjem under trygge forhold, understreket hun.

Myndighetene og hæren i Myanmar har fått massiv internasjonal kritikk for sin behandling av rohingya-minoriteten i delstaten Rakhine.

Flyktninger herfra har fortalt om drap, voldtekter og nedbrenning av landsbyer, noe som har fått FN-topper til å fastslå at de er blitt utsatt for etnisk rensing og et mulig folkemord. Over 700.000 rohingyaer har flyktet til nabolandet Bangladesh siden august i fjor.

