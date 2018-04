Australia vil prøve å redde Great Barrier Reef

NTB utenriks

– Vi ønsker å sikre revets framtid, av hensyn til alle australiere. Særlig dem som har et levebrød som avhenger av revet, sa statsminister Malcolm Turnbull søndag.

Summen på 500 millioner australske dollar er landets største bevilgning til denne typen formål noensinne, ifølge Turnbull. Summen tilsvarer 3 milliarder kroner.

Great Barrier Reef, verdens største korallrev, strekker seg over et område som er 230 mil langt. Det regnes som verdens største struktur laget av levende organismer.

I likhet med svært mange andre tropiske korallrev har Great Barrier Reef fått store skader som følge av den globale oppvarmingen. Høyere vanntemperaturer gjør at korallene mister farge og risikerer å dø.

Farlige sjøstjerner

Great Barrier Reef er i tillegg rammet av forurensing og avrenning fra jordbruket på det australske fastlandet. Forurensingen har gitt næring til en type sjøstjerne som spiser koraller.

Noen av pengene som bevilges nå, skal gå til å bedre vannkvaliteten. Det vil forhåpentligvis også gjøre korallene mer motstandsdyktige mot høyere temperaturer.

Australske miljøvernere kaller pengene er et viktig skritt, men mener regjeringen gjør altfor lite for å kutte utslippene av klimagasser.

30 prosent døde

Forskere bekreftet nylig at en undersjøisk hetebølge i 2016 gjorde stor skade på Great Barrier Reef. 30 prosent av korallene på det enorme revet døde, ifølge Terry Hughes, professor og direktør for senteret for korallrevstudier ved James Cook-universitetet.

– De døde ikke sakte av sult, de døde momentant av hete. Koralene ble kokt av den ekstreme heten, sa han.

Temperaturen i havet har gradvis steget på grunn av den globale oppvarmingen. I 2016 var det spesielt varmt på grunn av værfenomenet El Niño, noe som førte til store skader på korallrev i tropiske områder mange steder i verden.

(©NTB)