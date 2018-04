Armensk opposisjon arrangerer nye protester 

NTB utenriks

– Vi må vise at bevegelsen vår står på sterke bein, sier opposisjonsleder Nikol Pashinyan.

Han ba søndag tilhengerne sine sperre gater og demonstrere i sentrum av hovedstaden Jerevan.

Enkelte studenter fulgte oppfordringen, og søndag ettermiddag var flere gater i sentrum blokkert av demonstranter.

Pashinyan har de to siste ukene stått i spissen for massedemonstrasjonene som er rettet mot regjeringspartiet – Det republikanske partiet –, korrupsjon og nepotisme.

Det republikanske partiet har besluttet å ikke fremme noen egen statsministerkandidat under tirsdagens valg i nasjonalforsamlingen, selv om partiet sitter med det parlamentariske flertallet.

Dermed er Pashinyan eneste kandidat. Han har sagt at personer som sitter i den nåværende regjeringen, også vil kunne få ministerposter hvis han blir landets nye statsminister.

Pashinyan opplyste søndag at han har truffet president Armen Sarkisian. Han sier også at presidenten støtter hans kandidatur.

Krisen brøt ut etter at Serzh Sargsyan, Armenias president i ti år, fikk jobben som statsminister kort tid etter at han gikk av som president. Kritikere mener at Sargsyan hadde planer om å beholde makten på livstid ettersom skiftet skjedde etter at flere av presidentens fullmakter var overført til statsministeren. For en knapp uke siden ble Sargsyan tvunget til å gå av som følge av demonstrasjonene.

