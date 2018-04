Russland anklager USA for å forsøke å dele Syria

NTB utenriks

Uttalelsen kommer i forbindelse med et Syria-møte mellom Lavrov, Irans utenriksminister Javad Zarif og Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu i Moskva lørdag.

De tre landene er garantistater i den såkalte Astana-prosessen, som har et mål om å få slutt på volden i Syria, parallelt med en FN-ledet prosess med samme mål.

Under møtet sa Lavrov at de nylige amerikanskledede rakettangrepene mot Syria, som ifølge USA, Storbritannia og Frankrike blant annet traff syriske kjemiske våpenlagre, har vanskeliggjort arbeidet med en politisk løsning i Syria betraktelig.

–Og uttalelsene om at de støtter Syrias territorielle integritet, er bare ord som tilsynelatende er et dekke for planer om å omforme Midtøsten og dele Syria inn i deler, sa Lavrov.

Han understrekte samtidig at Russland, Iran og Tyrkia på sin side er «genuint interessert i å beholde Syria som en enhetlig stat», ifølge det russiske nyhetsbyrået Interfax.

Vil sikre humanitær hjelp

De tre landene ble også enige om å øke innsatsen for å sørge for at humanitær hjelp kommer inn i Syria.

– Vi skal sørge for at denne hjelpen kommer fram på den mest effektive måten. Vi skal samarbeide med regjeringen, opposisjonen, og selvfølgelig også med våre motparter i FN, Internasjonale Røde Kors, syriske Røde Halvmåne og andre internasjonale organisasjoner, sa Lavrov.

Flere internasjonale hjelpeorganisasjoner har anklaget det syriske regimet, som Iran og Russland er nære allierte av, for å hindre nødhjelp i å komme fram til beleirede opprørskontrollerte områder i Syria.

– USA støtter terrororganisasjoner

I forbindelse med møtet signerte de tre landene også en felles uttalelse der de fordømmer kjemiske angrep og sier at enhver melding om et slikt angrep må granskes raskt og profesjonelt av Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW).

Lavrov gjentok samtidig at Russland mener det angivelige kjemiske angrepet i Douma tidligere denne måneden var et «oppkonstruert påskudd» for rakettangrepet fra USA, Storbritannia og Frankrike.

Cavusoglu var på sin side opptatt av å kritisere USA for å støtte den hovedsakelig kurdiske militsgruppa SDF, som spilte en sentral rolle i kampen om å drive IS ut av Syria og Irak, og som nå kontrollerer flere områder nord og øst i Syria.

– I dag støtter USA terrororganisasjoner, og dette må ta slutt, sa Cavusoglu.

(©NTB)