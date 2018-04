FNs sikkerhetsråd vil se rohingya-krisen med egne øyne

NTB utenriks

Før helikopterturen til delstaten vest i Myanmar skal FN-ambassadørene møte noen av de om lag 700.000 rohingya-muslimene som har flyktet til Bangladesh siden august.

I de overfylte flyktningleirene ved Cox's Bazaar vil de med egne øyne se det som er omtalt som en av verdens verste flyktningkriser. Flyktningene har tidligere fortalt forferdelige historier om drap, voldtekter og nedbrenning av landsbyer, noe som har fått FN-topper til å fastslå at de er blitt utsatt for etnisk rensing og mulig folkemord.

Det fire dager lange besøket innledes lørdag og ledes av FN-ambassadørene fra Kuwait, Storbritannia og Peru. I Myanmar skal de møte regjeringssjef Aung San Suu Kyi, som i forbindelse med militæroperasjonen nord i Rakhine har mistet sin internasjonale heltestatus fordi hun ikke har tatt rohingyaene i forsvar og fordømt hæren.

Ingen resolusjon

FNs sikkerhetsråd har bedt Myanmar la rohingyaene komme tilbake uten at de risikerer å bli utsatt for vold og forfølgelse fra militæret og den buddhistiske flertallsbefolkningen. Men på grunn av kinesisk motstand har FNs sikkerhetsråd kun vedtatt en felles uttalelse om at Myanmar må sørge for at hæren er mer tilbakeholden.

USA og europeiske land har ønsket en kraftigere reaksjon i form av en resolusjon, men er blitt møtt med kraftig motstand fra Kina, som sto på god fot med Myanmars tidligere militærjunta.

Menneskerettsforkjempere håper at besøket bidrar til at Sikkerhetsrådet tar en mer aktiv rolle og vedtar en resolusjon.

– Denne reisen representerer en mulighet for Sikkerhetsrådet til å trykke på knappen for nullstilling, sier Akshaya Kumar i Human Rights Watch. – De har nesten ikke gjort noen ting, føyer hun til.

– Vil finne løsning

Kuwaits FN-ambassadør Mansour al-Otaibi sier at besøket ikke handler om å stille Myanmar i skammekroken, men å gi myndighetene klar beskjed om at verdenssamfunnet følger med på det som skjer, og at man ønsker å finne en løsning.

Storbritannias FN-ambassadør Karen Pierce mener det er «utrolig viktig» for rådet å se situasjonen på bakken for å kunne vurdere hva som trengs for at Myanmar skal utvikle seg til det hun omtaler som en moderne enhet, både politisk og økonomisk.

Ifølge presidenten i Den internasjonale Røde Kors-komiteen, Peter Maurer, har myndighetene i Myanmar begynt å gjenoppbygge landsbyer slik at rohingyaer kan vende tilbake.

– Men det vi ser, er at folk ennå ikke stoler på at dette vil gi dem trygghet og sikkerhet. Vi er på begynnelsen av en tillitsskapende prosess. Det er en svært lang vei å gå, sier han.

(©NTB)