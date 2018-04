Trump sier han kanskje drar til Jerusalem

NTB utenriks

Den amerikanske presidenten kom i fjor med en omstridt kunngjøring om at USA ville flytte ambassaden til Israel fra Tel Aviv til Jerusalem.

Etter planen skal den amerikanske ambassaden skal åpnes på 70-årsdagen for etableringen av staten Israel 15. mai.

– Det kan være at jeg drar dit. Jeg er veldig stolt av den, sa Trump under en felles pressekonferanse med Tysklands statsminister Angela Merkel fredag.

Samtidig skrøt han hvordan han hadde avvist en tiårig byggeplan som ville kostet en milliard dollar til fordel for å bygge om et eksisterende amerikansk bygg for mellom 300.000 og 400.000 dollar.

– Ambassaden kommer til å bli vakker. Og den kommer til å være delvis midlertidig, men det kan vare i mange år, sa Trump.

Trumps beslutning om å flytte ambassaden vakte krasse internasjonale reaksjoner, ettersom dette innebar at USA anerkjente Jerusalem som Israels hovedstad.

(©NTB)